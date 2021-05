ONU ordena investigação sobre violação dos direitos humanos na Palestina

247 - A Comissão de Direitos Humanos da ONU (CGNHU) ordenou nesta quinta-feira (27) a realização de uma investigação sobre possíveis "abusos sistemáticos" de Israel contra a Palestina, enfatizando os atentados à Faixa de Gaza, conforme relatado pela organização multilateral em seu site.

O CDNHU “decide estabelecer urgentemente uma comissão internacional independente e permanente de inquérito, a ser nomeada pelo presidente do Conselho de Direitos Humanos, para investigar no Território Ocupado da Palestina, incluindo Jerusalém Oriental, e em Israel todas as alegadas violações do direito internacional humanitário ”, especifica o documento por meio do qual o processo é realizado, informa a Telesul.

