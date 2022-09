ONU, OTAN e União Europeia prestam homenagens à rainha Elizabeth II

Com a morte de Elizabeth, o príncipe Charles, aos 73 anos, se tornou o novo monarca e rei do Reino Unido e os 14 reinos da comunidade edit

Sputnik Brasil - Lideranças mundiais lamentaram a morte da rainha Elizabeth II . Ela faleceu nesta quinta-feira (8), aos 96 anos, no Castelo de Balmoral, a residência dela na Escócia. O Reino Unido ficará em luto oficial de 10 dias.

Em comunicado, o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, disse que está profundamente triste com a morte da monarca que, segundo ele, era uma "boa amiga da ONU".

Estou profundamente triste com o falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, admirada em todo o mundo por sua liderança e devoção. Ela era uma boa amiga da ONU e uma presença tranquilizadora ao longo de décadas de mudança. Sua dedicação inabalável e ao longo da vida será lembrada por muito tempo.

O chefe de política externa da União Europeia (UE), Josep Borrell, prestou uma homenagem.

O notável reinado da rainha Elizabeth Il supervisionou os principais eventos dos séculos 20 e 21. A UE presta homenagem à sua contribuição única para a construção da paz e da reconciliação. Embora sua perda seja sentida em todo o mundo, nossos pensamentos imediatos estão com sua família e o povo do Reino Unido.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, exaltou a "liderança altruísta" da rainha.

Profundamente triste com o falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Ao longo de mais de 70 anos, ela exemplificou liderança altruísta e serviço público. Minhas mais profundas condolências à Família Real, aos nossos aliados da OTAN, Reino Unido e Canadá, e ao povo da Commonwealth.

Com a morte de Elizabeth, o príncipe Charles, aos 73 anos, se tornou o novo monarca e rei do Reino Unido e os 14 reinos da comunidade. Ele será chamado de rei Carlos III. A primeira-ministra recém-empossada do Reino Unido, Liz Truss, disse que a morte da rainha foi um "grande choque para a nação e para o mundo".

Segundo um comunicado emitido nesta quinta-feira (8) pelo Palácio de Buckingham, o estado de saúde da rainha britânica preocupou os funcionários de saúde, que a recomendaram a ficar sob supervisão médica. Em meio aos relatos sobre o estado de Elizabeth II, todos os quatro filhos da rainha encaminharam-se para ao Castelo de Balmoral, a residência dela na Escócia.

Ante os relatos sobre a saúde da monarca, a BBC começou a mudar sua programação. Conforme a emissora nacional, o príncipe Charles esteve com a rainha após ela ter sido colocada sob controle dos médicos.

No âmbito de informação sobre piora do estado da rainha, pessoas começaram a se juntar perto do Palácio de Buckingham, em Londres.

As preocupações sobre a saúde da rainha da Inglaterra agravaram-se depois que ela adiou, em 7 de setembro, uma reunião virtual do Conselho Privado, o corpo de altos assessores da monarca.

Nascida em Londres, em 1926, Elizabeth Alexandra Mary era filha do rei George VI e da rainha consorte Elizabeth Bowes-Lyon, na época, duque e duquesa de York.

