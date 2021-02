ONU pede à Israel que cesse expansão na Cisjordânia

247 - A Organização das Nações Unidas instou Israel a cessar seu programa de expansão em territórios palestinos, que se dá através da construção de assentamentos ilegais de acordo com o direito internacional.

Lynn Hastings, coordenadora humanitária da ONU para o território palestino ocupado, em visita recente ao Vale do Jordão, afirmou que Israel está removendo palestinos de suas casas forçadamente.

"Visitei a comunidade de Humsa al-Baqai'a, que está situada a algumas centenas de metros de uma zona de conflito no norte da Cisjordânia... As casas e pertences das famílias que moram lá foram demolidos ou confiscados cinco vezes pelas autoridades israelenses desde o início de fevereiro", disse.



"Tendas, alimentos, tanques de água e forragem para seus animais foram todos confiscados, apesar dos repetidos apelos da comunidade internacional para que essas ações parassem, de acordo com o direito internacional".



“Como observamos anteriormente, as situações em que as comunidades são pressionadas a se mudar aumentam o risco real de transferência forçada”, acrescentou.

Em torno de 600.000 israelenses vivem em assentamentos em terras palestinas. As construções vêm sendo erguidas desde 1967, quando Israel conquistou a Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

A ONU defende que a expansão é ilegal de acordo com o direito internacional, mas isso nunca parou Israel.

As informações foram reportadas no Morning Star.

