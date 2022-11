ONU pede investigação completa sobre relatos de prisioneiros de guerra russos mortos na Ucrânia

Apoie o 247

Sputnik Brasil - A Organização das Nações Unidas (ONU) está pedindo uma investigação completa de todas as violações de direitos humanos após a execução de dez prisioneiros de guerra russos.

As informações foram confirmadas à Sputnik por Farhan Haq, porta-voz da ONU. Ele comentou que foi pedido que "todas as violações de direitos humanos relatadas por todos os lados neste conflito sejam totalmente investigadas e que haja responsabilização".

No início do dia (18), o Ministério da Defesa da Rússia disse que os militares ucranianos mataram deliberadamente mais de dez militares russos capturados, atirando na cabeça deles à queima-roupa, um crime que ninguém pode apresentar como uma "exceção trágica".

O Ministério da Defesa disse que "as novas evidências de vídeo publicadas do massacre de prisioneiros de guerra russos desarmados por soldados ucranianos confirmam a essência selvagem do atual regime de Kiev liderado por [Vladimir] Zelensky [presidente ucraniano] e aqueles que o protegem e apoiam".

A execução em massa ocorreu em Makeevka, na República Popular de Lugansk (RPL), e foi gravada. As imagens são fortes.

A Rússia abriu uma investigação criminal sobre a execução de prisioneiros de guerra russos pelos militares ucranianos.

O comitê russo disse que os investigadores militares russos também estavam tomando medidas para identificar os indivíduos que capturaram as imagens da execução.

"Exigimos das organizações internacionais que condenem este crime flagrante, que conduzam uma investigação completa", disse a representante oficial do MRE russo, Maria Zakharova, por meio de nota.

