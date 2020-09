ONU pede que o mundo 'aprenda com os erros' para superar a pandemia

247 - Em seu 75º aniversário a ONU começou nesta segunda-feira (28) os debates gerais depois dos pronunciamentos dos chefes de Estado e Governo na Assembleia Geral na semana passada, num momento em que os conflitos e a pandemia mais uma vez questionam o papel da organização multilateral.

O secretário geral da ONU, Antonio Guterres, descreveu o número de mortes pelo coronavírus como "atroz" e pediu parfa o mundo “aprender com os erros” para superar a pandemia, que nesta segunda-feira ultrapassou um milhão de mortes, informa a Telesul.

Guterres disse que, embora o fim da pandemia ainda não esteja próximo, o mundo pode "superar este desafio", mas para isso todos nós "devemos aprender com os erros".

Antonio Guterres pediu que toda a população mundial, até o surgimento da vacina contra o coronavírus, faça todo o possível para salvar vidas, o que inclui a manutenção de medidas de distanciamento e saneamento para evitar a disseminação do vírus.

