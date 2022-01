ONU pede R$ 28 bi para ajuda humanitária no Afeganistão e EUA anunciam contribuição

Apoie o 247

ICL

247 - A Organização das Nações Unidas (ONU) pediu nesta terça-feira (11) mais de US$ 5 bilhões (cerca de R$ 28 bilhões) para ajudar o Afeganistão em 2022. É a maior ajuda humanitária solicitada para um único país na história.

Seis meses após a tomada do poder pelo Talibã, mais da metade da população do país está à beira da crise alimentar.

As Nações Unidas pedem para a comunidade internacional evitar uma "catástrofe".

PUBLICIDADE

Mais de 23 milhões de afegãos precisam de ajuda humanitária. Entre eles, 9 milhões de deslocados e 1 milhão de crianças poderiam morrer de fome se nada for feito.

O vice-secretário-geral da ONU, Martin Griffiths, conclamou os Estados a não darem as costas aos afegãos. "Temos que levar comida às famílias, fornecer grãos aos agricultores para que eles possam plantar e colher, e viabilizar os serviços de saúde em todo o país", disse Griffiths.

No mês passado, o Conselho de Segurança aprovou uma resolução que permite o envio de ajuda humanitária, sem o intermédio dos novos governantes.

PUBLICIDADE

Assistência americana

Ainda nesta terça, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID, na sigla em inglês) anunciou uma contribuição de mais de US$ 308 milhões (R$ 1,725 bilhões) em assistência humanitária ao Afeganistão para ajudar com alimentos, abrigo e assistência médica.

A nova rodada de assistência segue a autorização do governo Biden, de dezembro, para facilitar a ajuda humanitária ao Afeganistão. O governo americano autorizou certas transações financeiras com o Talibã e a Rede Haqqani, que foram em grande parte excluídos do sistema financeiro internacional pelas sanções americanas.

“Para que essa assistência seja a mais eficaz, todos os trabalhadores humanitários, especialmente as mulheres, devem ter permissão para operar de forma independente e segura e ser capazes de alcançar mulheres e meninas sem impedimentos. Os Estados Unidos continuam a instar o Talibã a permitir acesso humanitário sem impedimentos, condições seguras para trabalhadores humanitários, prestação independente de assistência a todas as pessoas vulneráveis ​​e liberdade de movimento para trabalhadores humanitários de todos os gêneros”, disse a USAID. (Com informações de RFI e Fox News).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: