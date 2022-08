ONU quer devolver ao Afeganistão US$ 7 bilhões em reservas congeladas nos EUA

Os EUA congelaram as reservas do governo do Afeganistão depois que o Talibã assumiu o comando político do país em agosto de 2021 edit

Sputnik - As Nações Unidas gostariam de ver as reservas no valor de US$ 7 bilhões (cerca de R$ 35,7 bilhões) congelas nos Estados Unidos devolvidas a Cabul, disse o coordenador humanitário para o Afeganistão, Ramiz Alakbarov, nesta segunda-feira (15).

"Precisamos devolver esses ativos ao Afeganistão", disse Alakbarov. "Sei que há negociações em andamento sobre esse retorno, e sei que as propostas foram feitas sobre as condições específicas de como, por exemplo, os ativos do setor privado serão devolvidos. Assim, a flexibilidade precisa ser exercida em ambos os lados", afirmou o coordenador.

Alabakov observou que as Nações Unidas não fazem parte das negociações sobre a devolução dos fundos ao Afeganistão e nem estão cientes dos detalhes das negociações.

Nesta segunda-feira, o Wall Street Journal informou, citando autoridades dos EUA, que o governo Biden não vai liberar nenhum dos US$ 7 bilhões em reservas do Afeganistão que estavam nos Estados Unidos que foram posteriormente congelados.

Washington interrompeu as negociações com o Talibã (organização sob sanções da ONU por atividade terrorista) após a morte de Ayman al-Zawarhi, líder do grupo terrorista Al-Qaeda (organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países).

Em fevereiro desde ano, o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou uma ordem executiva para permitir que os US$ 7 bilhões fossem divididos entre um fundo humanitário e uma compensação para as famílias das vítimas dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos.

