ONU se opõe a declarações de ministros israelenses sobre 'saída forçada' de palestinos de Gaza

Sputnik - A Organização das Nações Unidas (ONU) se posicionou contrariamente ao deslocamento forçado dos palestinos da Faixa de Gaza, sugerido por membros do alto escalão do governo israelense, reforçou a porta-voz da entidade, Florencia Soto Niño.

"Opomo-nos totalmente ao deslocamento forçado em geral. Isso tem que estar absolutamente claro", disse a porta-voz em uma coletiva de imprensa quando perguntada sobre as declarações recentes dadas por ministros israelenses sobre a saída de palestinos de Gaza.

"Toda pessoa tem direito à proteção contra o deslocamento forçado", afirmou Soto Niño.

No dia 31 de dezembro, o ministro das Finanças de Israel, Bezalel Smotrich, declarou ser favorável que os palestinos abandonassem Gaza, deixando para que os israelenses pudessem "fazer florescer no deserto".

"Para termos segurança devemos controlar o território [Faixa de Gaza]. Para controlar militarmente o território por muito tempo, precisamos de presença civil", afirmou o ministro à mídia local quando perguntado sobre restabelecimento dos assentamentos ilegais israelenses no território palestino.

De acordo com o ministro, o governo israelense deveria "encorajar” os palestinos a deixarem o território.

Fontes consultadas recentemente pela Sputnik asseguram que Israel planeja "realocar" milhares de palestinos em territórios de países vizinhos da Faixa de Gaza, como o Egito.

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, também deu declarações que concordam com a desapropriação territorial dos palestinos, quando sugeriu um programa que incentiva a emigração dos habitantes do enclave.

As declarações dos ministros, no entanto, foram rechaçadas pela comunidade internacional, inclusive pelos Estados Unidos, que as chamou de "irresponsáveis."

