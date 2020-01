Onyx Cobra Macron sobre incêndios na... Austrália!

O folclórico ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, foi aoTwitter para cobrar alguma declaração do presidente francês, Emmanuel Macron, sobre os incêndios na Austrália. Segundo o ministro, Macron “comandou em 2019 as fake news contra o Brasil por ocasião das queimadas abaixo da média histórica“. edit

A reportagem do site Poder 360 destaca que "mais de 200 focos de incêndio têm devastado as florestas do sudeste do país e obrigado várias pessoas a deixarem as suas casas."

A matéria ainda informa que "durante as queimadas da Amazônia, em agosto de 2019, o francês fez diversas declarações em defesa das florestas e mobilizou-se contra o desmatamento e políticas ambientais do governo de Jair Bolsonaro. Até esta tarde, ele não comentou a situação da Austrália nem respondeu a Onyx."