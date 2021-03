Opas alerta que avanço da pandemia no Brasil afeta países vizinhos

Diretora-geral da Organização Pan-americana da Saúde, Carissa Etienne, afirmou que o avanço da Covid-19 no Brasil ameaça países vizinhos, como o Peru, Bolívia e Venezuela. Segundo ela, é preciso adotar medidas restritivas e de isolamento social para conter a pandemia edit

247 - A diretora-geral da Organização Pan-americana da Saúde (Opas), Carissa Etienne, afirmou que o avanço da Covid-19 no Brasil ameaça países vizinhos, como o Peru, Bolívia e Venezuela. Segundo Carissa, o país precisa adotar em massa medidas restritivas e de isolamento social para conter o avanço da pandemia. A informaçõ é do jornal O Estado de S. Paulo.

Ainda segundo a diretora-geral da Opas, é preciso acelerar a vacinação da região por meio da doação de doses excedentes por parte de países que possuem estoques em excesso. A organização disse, ainda, que espera receber nesta semana 100 mil doses de vacinas contra o coronavírus por meio da iniciativa Covax, além de outras 1,2 milhão já asseguradas aos países das Américas.

De acordo com o diretor assistente da Opas, Jarbas Barbosa, as vacinas que serão disponibilizadas à América Latina continuará limitada nos próximos meses. As doses que serão distribuídas em março serão dirigidas para os grupos mais vulneráveis das populações de cada país.

