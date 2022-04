Opep+ diz à UE que compensar uma potencial perda de petróleo russo seria "quase impossível"

Apoie o 247

Agência RT - A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP+) alertou a União Europeia nesta segunda-feira (11) que as sanções impostas à Rússia, juntamente com as que estão por vir, podem gerar uma das piores crises de abastecimento de petróleo da história.

Conversas entre representantes da OPEP + e da UE foram realizadas na capital austríaca, Viena, em meio a pedidos para que a organização aumente a produção de petróleo e possíveis sanções europeias ao petróleo russo.

"Poderíamos ver a perda de mais de 7 milhões de barris por dia de petróleo russo e outras exportações de [combustíveis] líquidos, como resultado de sanções atuais e futuras ou outras ações voluntárias", disse o secretário-geral da Opep +., Mohammad Barkindo, citado pela Reuters.

Além disso, o alto responsável salientou que “seria quase impossível compensar uma perda de volume desta magnitude”, tendo em conta a procura esperada de hidrocarbonetos.

Barkindo quis lidar com comentários de autoridades europeias sobre a responsabilidade da OPEP+ em garantir o equilíbrio nos mercados de petróleo e apontou que o atual mercado altamente volátil se deve a fatores fora do controle da organização, implicando que não será autorizada mais produção de petróleo.

A Opep+ também rejeitou os pedidos dos Estados Unidos e da Agência Internacional de Energia para aumentar o bombeamento de petróleo para reduzir os preços, que atingiram uma alta de 14 anos no mês passado, depois que Washington e Bruxelas impuseram sanções a Moscou por sua operação militar na Ucrânia.

No final de março, o presidente dos EUA, Joe Biden, ordenou a liberação diária de um milhão de barris de petróleo bruto da reserva estratégica do país pelos próximos seis meses. Segundo a Casa Branca, é "a maior liberação de reservas de petróleo da história".

Um dia depois, o presidente norte-americano declarou que mais de 30 países concordaram em aderir à sua iniciativa e “liberar dezenas de milhões de barris de petróleo adicionais no mercado”.

