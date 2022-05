OPEP recusa aumentar produção de petróleo para níveis pedidos pelo Ocidente, diz mídia

O preço do petróleo, que estava subindo nos meses anteriores, continuou aumentando após o começo do conflito edit

Apoie o 247

ICL

Sputnik - A OPEP não planeja aumentar a produção além dos valores previamente acordados, apesar das exortações dos EUA em meio ao aumento recente no preço do petróleo, indica mídia.

A OPEP não pretende aumentar a produção de petróleo para ajudar os países ocidentais a mitigar as consequências do aumento dos preços energéticos causado pelas sanções ocidentais contra a Rússia, informou no sábado (7) o jornal The Telegraph com base em fontes.

O jornal cita a filiação da Rússia à OPEP+, na qual ela "tem uma espécie de voz", e o esfriamento das relações entre Riad e Washington sob a administração de Joe Biden entre as razões da relutância dos exportadores petrolíferos em aumentar a produção significativamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

The Telegraph afirma que Biden considera o príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman um "pária" após o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, que a inteligência dos EUA atribuiu à liderança saudita. Riad, por sua vez, é contra o desejo de Washington de reconstituir o acordo nuclear com o Irã, "inimigo religioso e regional da Arábia Saudita".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O grupo OPEP+ decidiu na quinta-feira (5) seguir com o acordo de corte de produção petrolífera e aumentar a produção em junho apenas em 432.000 barris diários. Os EUA também instam aos produtores alternativos a intensificar a produção. No entanto, Mohammad Barkindo, secretário-geral da OPEP, anunciou não ser possível aos outros produtores de petróleo da organização substituírem as exportações russas de mais de sete milhões de barris por dia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, a União Europeia se prepara para proibir os hidrocarbonetos da Rússia como parte da campanha de sanções ocidentais lançada contra Moscou devido à sua operação militar especial na Ucrânia. O preço do petróleo, que estava subindo nos meses anteriores, continuou aumentando após o começo do conflito.

As relações entre os EUA e a Arábia Saudita pioraram após a posse de Joe Biden, que, além de culpar Riad pelo assassinato de Khashoggi e querer um novo acordo nuclear com o Irã, reduziu a venda de armas para a guerra no Iêmen e se focou na criação de uma economia verde, em detrimento do petróleo saudita.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE