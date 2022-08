Operação do FBI no resort de Trump buscava documentos ligados a programa nuclear dos EUA

Apoie o 247

Reuters - Agentes federais dos Estados Unidos procuravam documentos relacionados a armas nucleares quando invadiram a casa do ex-presidente Donald Trump na Flórida nesta semana, informou o Washington Post nesta quinta-feira.

Não ficou claro se tais documentos foram recuperados no resort Mar-a-Lago do ex-presidente em Palm Beach, disse o Post. A Reuters não pôde confirmar imediatamente a reportagem.

O Departamento de Justiça dos EUA pediu a um juiz na quinta-feira que tornasse público o mandado que autorizou a busca do FBI em Mar-a-Lago, depois que Trump, um republicano, a retratou como uma retribuição política.

O pedido significa que o público poderá em breve saber mais sobre o que os investigadores estavam procurando durante a busca sem precedentes na casa de um ex-presidente.

A busca foi parte de uma investigação sobre se Trump removeu ilegalmente registros da Casa Branca quando deixou o cargo em janeiro de 2021, alguns dos quais o Departamento de Justiça acredita serem confidenciais.

O procurador-geral Merrick Garland, o principal agente da lei e indicado pelo presidente democrata Joe Biden, disse em entrevista coletiva que aprovou pessoalmente a busca. O Departamento de Justiça também busca tornar público um recibo redigido dos itens apreendidos.

"O departamento não toma tal decisão de ânimo leve. Sempre que possível, é prática padrão buscar meios menos intrusivos como alternativa a uma busca, e limitar de forma restrita qualquer busca realizada", disse Garland.

Sua decisão de confirmar publicamente a busca foi altamente incomum. As autoridades policiais dos EUA normalmente não discutem investigações em andamento para proteger os direitos das pessoas. Nesse caso, o próprio Trump anunciou a busca em um comunicado na noite de segunda-feira.

Garland disse que o Departamento de Justiça fez o pedido para tornar público o mandado "à luz da confirmação pública do ex-presidente da busca, das circunstâncias circundantes e do interesse público substancial neste assunto".

Uma fonte familiarizada com o assunto disse que o FBI recuperou cerca de 10 caixas da propriedade de Trump durante a busca.

Trump não estava na Flórida no momento da busca.

Na noite de quinta-feira, Trump pediu a liberação imediata de documentos relacionados à busca.

"Não apenas não me oporei à divulgação de documentos relacionados à invasão e invasão antiamericana, injustificada e desnecessária de minha casa em Palm Beach, Flórida, Mar-a-Lago, como também estou dando um passo adiante ao incentivar a imediata divulgação desses documentos, embora tenham sido elaborados por democratas radicais de esquerda e possíveis futuros oponentes políticos, que têm um forte e poderoso interesse em me atacar, assim como fizeram nos últimos 6 anos", disse ele em seu Verdade plataforma social.

O governo tem até as 15h de sexta-feira para informar ao tribunal se os advogados de Trump se oporão à liberação do mandado. O caso está diante do juiz magistrado dos EUA, Bruce Reinhart, que revisou o mandado para garantir que o Departamento de Justiça tivesse uma causa provável suficiente para a busca.

Ao tentar abrir o mandado, o Departamento de Justiça não pediu ao juiz para abrir a declaração juramentada em apoio ao mandado, cujo conteúdo poderia incluir informações confidenciais.

Dois dos advogados de Trump, Evan Corcoran e John Rowley, não responderam a um pedido de comentário.

Em uma declaração anterior em sua rede social Truth, Trump disse: "Meus advogados e representantes estavam cooperando totalmente, e relacionamentos muito bons foram estabelecidos. O governo poderia ter o que quisesse, se tivéssemos".

Sala de armazenamento bloqueada

A busca sem precedentes marcou uma escalada significativa em uma das muitas investigações federais e estaduais que Trump está enfrentando desde seu tempo no cargo e em negócios privados, incluindo uma separada pelo Departamento de Justiça em uma tentativa fracassada dos aliados de Trump de derrubar a eleição presidencial de 2020. apresentando falsas listas de eleitores.

A investigação sobre a remoção de registros de Trump começou este ano, depois que o Arquivo Nacional fez uma referência ao departamento.

O ex-arquivista David Ferriero disse anteriormente que Trump devolveu 15 caixas ao governo em janeiro de 2022. Os arquivos descobriram mais tarde que alguns dos itens estavam "marcados como informações confidenciais de segurança nacional".

Alguns meses antes da busca, agentes do FBI visitaram a propriedade de Trump para investigar caixas em um depósito trancado, de acordo com uma pessoa familiarizada com a visita.

Os agentes e Corcoran passaram um dia revisando os materiais, disse a fonte. Uma segunda fonte informada sobre o assunto disse à Reuters que o Departamento de Justiça também possui imagens de vigilância de Mar-a-Lago.

O Departamento de Justiça de Garland tem enfrentado críticas ferozes e ameaças online desde a busca de segunda-feira. Os partidários de Trump e alguns de seus colegas republicanos em Washington acusam os democratas de armar a burocracia federal para atacar Trump.

Em Cincinnati, Ohio, na quinta-feira, um homem armado suspeito de tentar invadir o prédio do FBI morreu após uma troca de tiros com policiais, disse um funcionário da Patrulha Rodoviária Estadual de Ohio.

Garland condenou as ameaças e ataques contra o FBI e o Departamento de Justiça. "Não ficarei calado quando a integridade deles for injustamente atacada", disse ele.

Alguns democratas criticaram Garland por ser excessivamente cauteloso ao investigar Trump sobre suas tentativas de reverter sua derrota nas eleições de 2020 para Biden.

