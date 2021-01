Operários venezuelanos que produziram oxigênio para Manaus mandam mensagem ao Brasil (vídeo)

“Graças ao nosso esforço enquanto classe operária, estamos demonstrando o caráter humanista de nosso país, do governo bolivariano, ao estar produzindo não somente aço, como também oxigênio”, disse um operário edit

247 - Operários venezuelanos que produziram oxigênio para Manaus mandaram uma mensagem em forma de vídeo para os brasileiros. O governo venezuelano doou cerca de 130 mil litros de oxigênio para o estado do Amazonas, que sofre com a escassez do produto essencial para tratar pacientes infectados pelo novo coronavírus.

“Graças ao nosso esforço enquanto classe operária, estamos demonstrando o caráter humanista de nosso país, do governo bolivariano, ao estar produzindo não somente aço, como também oxigênio necessário para contribuir com a recuperação dos pacientes com Covid-19”, afirmou um operário.

TRABALHADORES QUE PRODUZIRAM OXIGÊNIO NA VENEZUELA MANDAM MENSAGEM AO BRASIL



"Como classe trabalhadora temos o orgulho de saber que, com o fruto do nosso esforço, vamos contribuir para salvar vidas dos irmãos que apresentam Covid-19 em Manaus" disse a @Sidor_oficial pelo Twitter pic.twitter.com/QhdLAhxk2b January 18, 2021

O governo também montou uma equipe de voluntários - a Brigada Simón Bolívar - para trabalhar no estado e ajudar no tratamento dos pacientes, uma vez que não só os leitos de UTI nos hospitais estão lotados, como também faltam médicos suficientes para cuidar dos doentes.

O conhecimento liberta. Saiba mais