Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China (CRI) - O livro branco “A Questão de Taiwan e a Reunificação da China na Nova Era” publicado na quarta-feira (10) traz a frase: “os assuntos dos chineses devem ser decididos pelos chineses”. Ela transmite uma informação clara – a questão de Taiwan é um assunto interno da China e está relacionada com os interesses essenciais da China e o sentimento nacional do povo chinês, entretanto, não permite interferências externas.

O livro branco aborda a história e o futuro da questão de Taiwan, sendo não apenas uma contramedida à rápida passagem de Nancy Pelosi pela região, mas também uma demonstração da estratégia de como resolver a questão na nova era da China.

O que é o princípio de Uma Só China? A pergunta só tem uma resposta: só existe uma China no mundo e Taiwan faz parte da China. O governo da República Popular da China é o único governo legítimo que representa toda a China. Esta é a base política do país de construir relações com todos os países e possui evidências históricas. A Declaração do Cairo de 1943 e a Proclamação de Potsdam de 1945 afirmaram claramente que não há disputa internacional sobre a soberania territorial da China sobre Taiwan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Resolução 2.758 da Assembleia Geral das Nações Unidas de 1971 é mais um documento político importante e legal que reconhece o princípio de Uma Só China. Em resposta à visita de Pelosi, mais de 170 países e muitas organizações internacionais apoiaram a posição da China e o princípio de Uma Só China, mostrando que a questão de Taiwan tem uma base sólida na história e na jurisprudência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Como um problema deixado pela guerra civil da China, a questão de Taiwan não foi resolvida até hoje. As interferências e obstáculos dos Estados Unidos são os fatores externos mais importantes. Embora Washington tenha afirmado que só existe uma China no mundo, Taiwan faz parte da China e o governo da República Popular da China é o único governo legítimo que representa toda a China nos três comunicados conjuntos China-EUA, o governo estadunidense não obedeceu às disposições. Depois de estabelecer as relações diplomáticas com a China, os Estados Unidos criaram a Lei de Relações com Taiwan e as Seis Garantias relativas à venda de armas para a região, tentando inventar as alegadas “justificativas legais ” para apoiar as forças separatistas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos últimos anos, os Estados Unidos promoveram continuamente as vendas de armas para Taiwan, ajudaram a ilha em ampliar o chamado “espaço internacional” e permitiram a visita de Pelosi, se tornando o maior prejudicador da paz no Estreito de Taiwan. As medidas que a China tomou recentemente são razoáveis, legais e necessárias.

Resolver a questão de Taiwan e realizar a reunificação do país têm sido uma missão histórica do Partido Comunista da China. O livro branco descreveu pela primeira vez as perspectivas de reunificar o país conforme o princípio de Uma Só China, incluindo que o espaço de desenvolvimento de Taiwan será mais amplo e os interesses dos patriotas de Taiwan serão garantidos. Além disso, a paz e o desenvolvimento da Ásia-Pacífico e do todo o mundo serão beneficiados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os assuntos dos chineses devem ser decididos pelos chineses. Mais de 1,4 bilhão de chineses apoiam a reunificação do país e se opõem às forças separatistas de qualquer forma. Quem ainda não conhece esta tendência e intenciona procurar a independência de Taiwan dependendo das forças dos Estados Unidos ou conter a China através de Taiwan deve ler o livro branco com atenção.

Tradução: Nina Niu

Edição: Diego Goulart

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.