Opinião: sociedade moderadamente próspera é contribuição chinesa à paz e ao desenvolvimento mundial

Rádio Internacional da China - No dia 1º de julho deste ano, a China anunciou a construção bem sucedida de uma sociedade moderadamente próspera, que é um sonho milenar da nação chinesa. Para entender melhor o conceito, o governo chinês publicou nesta terça-feira (28) um livro branco intitulado “A sociedade modestamente próspera em todos os aspectos da China”, no qual apresentou as práticas e as experiências da China na construção da modernização do país.

Segundo o livro branco, a sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos da China se refere ao desenvolvimento de todos os aspectos, tais como economia, democracia, cultura, bem-estar, ecologia e desenvolvimento comum.

A sociedade moderadamente próspera é multidimensional e completa, na qual o desenvolvimento econômico é a base, e a melhoria do bem-estar das pessoas é a prova mais intuitiva. Os dados do livro branco mostram que em 1978 a renda per capita disponível dos chineses era de apenas 171 yuans, e em 2020 esse número chegou a 32.189 yuans. Em particular, a solução histórica da China para o problema da pobreza absoluta se tornou o indicador mais icônico de uma sociedade moderadamente próspera. Além disso, o país estabeleceu o maior sistema de seguridade social do mundo, com seguro médico básico cobrindo mais de 1,3 bilhão de pessoas.

Tudo isso não foi fácil. O Partido Comunista da China e o povo chinês têm feito um trabalho árduo e de longo prazo para alcançar este feito, que é o resultado de uma luta contínua de geração em geração.

Ao mesmo tempo, a construção de uma sociedade moderadamente próspera na China, de uma forma abrangente, tem sido promovida em contato e interação com o mundo, o que também tem promovido efetivamente o desenvolvimento comum global. Desde 2006, o país asiático tem sido o maior contribuinte para o crescimento econômico mundial por 15 anos consecutivos, com uma taxa média de contribuição de mais de 30% para o crescimento econômico mundial. Sob a pandemia, a importância da economia da China para o mundo tornou-se mais proeminente. No primeiro semestre deste ano, a economia chinesa cresceu 12,7% em relação ao ano anterior, estimulando a recuperação da economia e do comércio globais.

O povo chinês, liderado pelo Partido Comunista da China, continua trabalhando pelo desenvolvimento abrangente e pela prosperidade comum da humanidade.

Tradução: Xia Ren

Revisão: Erasto Santos Cruz

