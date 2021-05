'Oportunidade genuína': Biden comemora cessar-fogo entre Israel e Hamas e elogia papel do Egito

Sputnik - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou o cessar-fogo estabelecido nesta quinta-feira (20) entre Israel e Hamas como uma "oportunidade genuína" para a paz.

O acordo entre as partes chega após 11 dias de conflito, que deixou um saldo de 12 israelenses e 232 palestinos mortos.

"Eu acredito que temos uma oportunidade genuína para progredir e estou comprometido a trabalhar para isso", disse Biden em coletiva na Casa Branca, segundo publicado pela agência AFP.

Eu seu pronunciamento, o democrata elogiou o papel do Egito, que atuou como mediador para que trégua fosse estabelecida. Biden afirmou ainda que conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e com o presidente egípico, Abdel Fattah al-Sisi.

"Estendo minha sincera gratidão ao presidente al-Sisi e aos altos funcionários egípcios que desempenharam um papel tão importante nesta diplomacia", disse Biden.

Diplomacia silenciosa

O chefe da Casa Branca também respondeu às críticas de que não estaria pressionando Israel suficientemente para chegar a um cessar-fogo. Biden disse sua administração adota uma "diplomaria silenciosa e incansável".

O democrata afirmou que os EUA realizaram "grande esforços" para diminuir as tenções, com objetivo de "evitar o tipo de conflito prolongado que vimos nos últimos anos".

"Palestinos e israelenses merecem da mesma maneira viver de forma segura e desfrutar de medidas iguais de liberdade, prosperidade e democracia", discursou.

Defesa de Israel

Ao mesmo tempo, ressaltou "o direito de Israel de se defender contra ataques indiscriminados de foguetes do Hamas e de outros grupos terroristas baseados em Gaza".

Na contramão de pedidos feitos por correligionários do Partido Democrata, que pedem o bloqueio de venda de armas para Israel, ele reafirmou o apoio dos EUA na reposição do sistema anti-mísseis israelense.

