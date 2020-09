Oposição argentina tenta deslegitimar parlamento e hostiliza presidente da Câmara nas redes sociais

Deputados aprovam as leis de Turismo e Pesca, mas a oposição rejeita a validade da sessão e hostiliza presidente da Câmara edit

247 - Numa maratona de trabalho que começou na terça-feira às 11h40 e terminou na manhã desta, às 5h07, a Câmara acabou por aprovar os projetos de lei sobre turismo e pesca.

A bancada de oposição denominada Juntos por el Cambio questionou a decisão e antecipou que irá solicitar a impugnação judicial da sessão legislativa que se realizou virtualmente devido à pandemia. A oposição alega que a sessão deveria ter sido presencial.

Foram aprovados os textos oriundos do Senado que dão instrumentos para auxiliar o setor turístico e que aumentam as penalidades para a pesca ilegal.

Os projetos foram aprovados com os votos da Frente de Todos, dos representantes dos governos provinciais de Córdoba, Rio Negro, Misiones e Neuquén e de outros deputados de bancadas minoritárias.

O questionamento do Juntos por el Cambio sobre a proposta de continuar as sessões mistas promovidas pelo partido no poder não pôde ser resolvido nas mais de sete horas da reunião parlamentar.

A Frente de Todos alertou para o risco de sessões presenciais em meio à pandemia, lembrou a resistência dos sindicatos legislativos a que seus trabalhadores se exponham em um Congresso com excesso de gente e expôs o caso de deputados que fazem parte do grupo de risco para Covid-19.

A oposição está pressionando o presidente da Câmara, o deputado Sergio Massa, que afirmou a validade da sessão virtual.

“Não podemos parar o Congresso porque alguém diz que não quer sentar-se remotamente em um momento de pandemia” do coronavírus, disse o presidente da Câmara em entrevista coletiva.

“Tudo estava acontecendo com absoluta normalidade, um acordo estava perto de ser feito, e os deputados do Juntos por el Cambio pediram um intervalo, saíram e voltaram impedindo o acordo. Parece que de repente, de algum lugar distante, houve uma ordem para isso", disse Massa.

A oposição convocou manifestações de hostilidade contra o presidente da Câmara pelas redes sociais, divulgando inclusive o número do celular de Sergio Massa e fotos de seus filhos.

Informações da Telam



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.