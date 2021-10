Oposição do Chile pedirá impeachment do presidente Piñera por causa dos Pandora Papers

Apoie o 247

Sputnik - Os partidos de oposição do Chile concordaram, nesta terça-feira (5), em apresentar acusação constitucional buscando destituir o presidente Sebastián Piñera, após a publicação dos Pandora Papers que revelou negócios de Piñera em paraísos fiscais.

"As diversas forças políticas de oposição acordaram em apresentar a acusação constitucional contra o presidente Sebastián Piñera sob dois fundamentos: infringir abertamente o princípio da probidade e comprometer gravemente a honra da Pátria", informou na coletiva de imprensa o deputado do Partido Socialista Jaime Naranjo.

O parlamentar, que representou todos os partidos de oposição, explicou que eles pretendem apresentar a acusação ao Congresso o mais rapidamente possível, a fim ser votada antes da eleição presidencial de 21 de novembro no país.

No domingo (3), o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ, na sigla em inglês) publicou um relatório denominado Pandora Papers em que acusam vários líderes mundiais de ocultarem suas fortunas para não pagarem impostos em seus países. No que diz respeito a Piñera, o relatório demonstra que, em 2010, enquanto exercia seu primeiro mandato (2010-2014), as empresas de Piñera teriam vendido um dos projetos mineiros mais importantes e ambiciosos dos últimos tempos no Chile, a mineradora Dominga, em uma transação realizada no território das ilhas Virgens Britânicas.

