Oposição vence na Argentina, mas diferença é menor que a esperada

247 - Como indicaram as primárias de setembro, a direita venceu as eleições na Argentina neste domingo (14), mas com uma diferença menor do que esperava, que resultou numa comemoração contida por parte dos opositores. A eleição vai renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado.

Com quase 96% das urnas apuradas perto das 23h, a coalizão Juntos pela Mudança, liderada pelo ex-presidente Mauricio Macri, contava 42,40% dos votos no parlamento, contra 33,55% dos votos da coligação do presidente Alberto Fernández, a Frente de Todos.

Na província de Buenos Aires, região decisiva para demonstrar a disposição das forças políticas no país, o resultado é quase de empate. “O governo vai dormir aliviado. A direita vai para a cama frustrada”, analisou o jornalista Rogério Tomaz, de Buenos Aires, ao 247.

“Diálogo patriótico”

Em seu discurso após a contagem da maioria das urnas, Fernández convocou a oposição para um “diálogo patiótico” e declarou que “hoje começa a segunda etapa” de seu governo.

“Precisamos que as grandes maiorias gerem consenso para chegar a um acordo sobre uma agenda mais compartilhável possível. Nosso povo precisa de uma oposição patriótica”, afirmou.

Alberto Fernández anunciou esta noite que na primeira semana de dezembro enviará ao Congresso o “Programa econômico plurianual para o desenvolvimento sustentável”, que contemplará as negociações realizadas com o FMI.

Confira seu discurso:

Mensaje del Presidente de la Nación https://t.co/IEkOzAgoHp — Casa Rosada (@CasaRosada) November 15, 2021

