Oposição venezuelana quer retomada de diálogo com governo o quanto antes

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - O presidente da equipe de negociação da oposição venezuelana pediu no domingo que o governo retome as negociações o mais rápido possível, depois que a equipe do presidente Nicolás Maduro suspendeu as negociações neste fim de semana.

O governo de Maduro suspendeu as conversas depois que seu enviado Alex Saab foi extraditado de Cabo Verde para os Estados Unidos no sábado, sob acusação de lavagem de dinheiro.

"Queremos que nosso homólogo a reinicie o mais rápido possível a sessão no México para produzir os acordos necessários", disse Gerardo Blyde, falando da Cidade do México.

