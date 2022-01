Opositor do Cazaquistão exilado na França diz que "revolução" está em andamento

Apoie o 247

247 - O opositor cazaque Mukhtar Ablyazov disse nesta quinta-feira (6) que "a revolução" está em andamento em seu país e denunciou a "ocupação" do Cazaquistão pelas forças russas.

"Em literalmente três dias, aconteceu uma revolução", disse o opositor de 58 anos durante uma entrevista em Paris, onde vive, informa o UOL.

"A mudança de regime ainda não foi realizada, mas a revolução nas mentes das pessoas já aconteceu", afirmou esse ex-banqueiro e ex-ministro, que caiu em desgraça em seu país no final dos anos 1990.

Ablyazov, que foi ministro do ex-presidente Nazarbayev, passou 14 meses na prisão antes de se exilar no Reino Unido e depois na França. Ele foi condenado por desviar bilhões de dólares quando dirigia o banco BTA, segundo as autoridades.

