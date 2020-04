Organização das Olimpíadas de Tóquio não garante realização da competição mesmo em 2021

"Acredito que ninguém pode dizer se será possível controlar a pandemia até julho do ano que vem", afirmou o chefe do comitê organizador do evento, Toshiro Muto edit

Sputnik Brasil - Adiado para o ano que vem devido ao coronavírus, a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio não está garantida em 2021, disse nesta sexta-feira (10) o chefe do comitê organizador do evento, Toshiro Muto.

"Acredito que ninguém pode dizer se será possível controlar a pandemia até julho do ano que vem", afirmou Muto, segundo publicado pela agência AP.

"Nós certamente não estamos em posição de dar uma resposta clara", acrescentou.

Mesmo após o coronavírus ter começado a se alastrar pelo mundo, a organização dos jogos relutou em adiar a competição. No entanto, com a situação global piorando e apelos dos atletas, o evento foi remarcado para julho de 2021, com os jogos paralímpicos começando em agosto.

No Japão, o vírus parecia estar sob controle, mas a contagem diária de novos casos aumentou consideravelmente na semana passada, principalmente em Tóquio e Osaka.

Primeiro-ministro declara estado de emergência

Para combater a disseminação da COVID-19, doença causada pelo vírus, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, declarou estado de emergência em Tóquio e outras seis regiões do país na terça-feira (7).

"Tomamos a decisão de adiar os jogos por um ano", disse Muto. "Isso quer dizer que tudo o que podemos fazer é trabalhar duro para nos preparar para os jogos. Esperamos sinceramente que, no próximo ano, a humanidade consiga superar a crise do coronavírus", complementou o diretor do comitê organizador.

Segundo Muto, antes de pensar em alternativas para um possível novo adiamento, é preciso "colocar todo o esforço" para superar a atual crise.

Segundo o mapa virtual da Universidade John Hopkins, o Japão registra 5.530 casos do coronavírus e 99 mortes.

