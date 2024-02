Organização Islâmica Internacional pede que as nações tomem medidas para impedir a agressão de Israel contra os palestinos

Apoie o 247

247 - O Secretário-Geral da Organização de Cooperação Islâmica (OIC), Hissein Brahim Taha, reiterou a posição da OIC e seu apelo à comunidade internacional para que tome urgentemente medidas eficazes para impedir todas as formas de agressão israelense contra o povo palestino, informa a agência WAFA.

Durante uma reunião nesta segunda-feira (5) com o Embaixador da República Federal da Alemanha na Arábia Saudita, Michael Kindsgrab, que estava acompanhado pelo Cônsul Geral e Enviado Especial da Alemanha à OIC Eltje Aderhold, o Secretário-Geral da OIC enfatizou a necessidade de buscar a implementação da solução de dois estados.

Ambos os lados discutiram os últimos acontecimentos em Gaza e a questão palestina durante a reunião.

