Organização Mundial da Saúde eleva risco global do coronavírus para "muito elevado"

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou nesta sexta-feira (28) que o risco global sobre o coronavírus já é considerado "muito elevado", equiparando a avaliação internacional ao cenário já existente na China desde janeiro. Nesta sexta-feira, a entidade deixou claro que o vírus "continua a aumentar" e que existe a possibilidade de que novos países sejam afetados. A informação é do jornalista Jamil Chade, em sua coluna no Portal UOL.

O jornalista informa que apenas do surto registrado na Itália, o vírus já ganhou 14 países diferentes. No caso do Irã, a expansão foi para onze países. Desde ontem, cinco novos países registraram os primeiros casos, todos eles importados da Itália.

"O contínuo aumento de novos países é claramente de preocupação", admitiu o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

No total, acrescenta o jornalista, os casos foram registrados em 49 países países, com 67 mortes fora da China. No país asiático, o número de novos casos foi de 329 entre quinta-feira e sexta-feira, o menor aumento em um mês. No total, são 78,9 mil casos na China, com 2,7 mil mortes.

Apesar da mudança na avaliação do risco, a OMS insiste que não está ainda no momento de se declarar uma pandemia, acrescenta Jamil.

Pânico no mercado

O pânico relativo ao coronavírus voltou a derrubar os mercados de ações, agravando sua pior semana desde a crise financeira mundial de 2008 e elevando o estrago a 5 trilhões de dólares, informa reportargem da Reuters.

A esperança de que a epidemia surgida na China no final do ano passado terminaria em meses, e de que a atividade econômica voltaria ao normal rapidamente, foi destroçada à medida que o número de casos internacionais disparou.

“Os investidores estão tentando computar o pior cenário possível, e o maior risco é o que acontece agora nos Estados Unidos e outros grandes países fora da Ásia”, disse John Lau, gerente de ações asiáticas da SEI Investments.