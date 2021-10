Organizações solidárias a Cuba nos EUA vão protestar contra bloqueio e ingerência

Nos Estados Unidos, as mobilizações ocorrem em cidades como Chicago, Cleveland, São Francisco e Seattle edit

247 - Os grupos solidários a Cuba nos Estados Unidos organizam para o próximo sábado protestos contra a política de bloqueio e os planos dos EUA de promover ações internas na ilha, informa a Prensa Latina.

Grupos solidários a Cuba na área de Los Angeles, Califórnia, estão se juntando a muitos outros na campanha mundial para protestar contra o cerco americano a Cuba e em apoio à decisão quase unânime da ONU de acabar com o bloqueio, disse o comitê de Los Angeles U.S. Hands Off CubaCommittee em uma declaração.

Os manifestantes dirão NÃO à intervenção dos EUA e pedirão que cesse o financiamento de 246 milhões de dólares a grupos extremistas que tentam subverter a ordem na ilha.

Países em todo o mundo estão realizando campanha de solidariedade com Cuba enviando combustível, alimentos e suprimentos médicos.

Nos Estados Unidos, as mobilizações ocorrem em cidades como Chicago, Cleveland, São Francisco e Seattle.

