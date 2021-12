Orientação estratégica de Xi Jinping e Vladimir Putin explica a força das relações entre China e Rússia

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, e seu colega russo, Vladimir Putin, mantiveram uma conversa por vídeo nesta quarta-feira (15). Durante uma hora e meia, eles trocaram opiniões sobre as relações bilaterais, cooperação pragmática, coordenação de estratégia internacional entre outros assuntos. Ainda combinaram um encontro nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, refletindo a amizade entre os dois dirigentes e provando a confiança política mútua de alto grau entre os dois grandes países.

No contexto da agitação mundial, por que as relações sino-russas podem resistir a todos os riscos e desafios e até mostrar uma nova vitalidade, tornando-se forças cruciais para promover o multilateralismo e defender a justiça e equidade internacional? A chave é a orientação estratégica dos chefes de Estado dos dois países.

No encontro desta quarta-feira, o segundo deste ano e o 37º desde 2013, Xi Jinping e Putin fizeram um balanço integral sobre o relacionamento bilateral deste ano. Ambos estão satisfeitos com os resultados da cooperação. Por exemplo, o volume de comércio entre China e Rússia de janeiro a novembro ultrapassou a casa de US$130 bilhões, batendo um novo recorde. O gasoduto de gás natural China-Rússia atravessa longitudinalmente o leste da China, beneficiando o povo chinês ao longo de seu percurso.

A China e a Rússia, como dois membros permanentes do Conselho de Segurança, mantêm a mesma posição na defesa da justiça e equidade internacional e promoção da democratização das relações internacionais. A cooperação entre os dois países não é apenas um poderoso contrapeso contra o hegemonismo, mas também uma firme manutenção do sistema internacional com as Nações Unidas como seu núcleo, dando mais certeza para a incerta ordem internacional.

Daqui a um mês, os chefes de Estado da China e da Rússia se encontrarão novamente nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim, quando assinarão uma série de documentos de colaboração e publicarão resultados importantes a fim de promover as relações sino-russas a um patamar ainda mais alto.

