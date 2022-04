Os EUA ficaram surpresos com a recusa da Índia a impor sanções contra a Rússia e a decisão de negociar em rublos

Apoie o 247

247 - "A Índia surpreendeu os EUA ao se recusar a abandonar sua aliada de longa data, a Rússia, por causa da crise na Ucrânia. Em vez de apoiar as sanções dos EUA, o país desenvolveu mecanismos de transferência e investimento em moeda local para negociar com a Rússia em rublos e rúpias na esperança de de investir receitas russas excedentes no mercado indiano de títulos corporativos", diz artigo do Asia Times.

A publicação observa que as ações dos EUA no Afeganistão e na Ucrânia “convenceram Nova Déli de que a amizade americana é como um barril de pólvora que pode explodir a qualquer momento”.

