Os resultados da erradicação da pobreza na China foram consolidados e ampliados no primeiro semestre

Rádio Internacional da China - Segundo informou na segunda-feira (11) a administração nacional para a revitalização rural, no primeiro semestre deste ano, os resultados da erradicação da pobreza foram consolidados e ampliados através dos esforços conjuntos de todas as partes. Não há registro de retorno à pobreza em grande escala.

Para responder de forma eficaz ao impacto da epidemia, a administração criou um grupo de trabalho exclusivo para lidar com a situação. Foram estabelecidos mecanismos de controle do impacto da epidemia, de aviso de trabalho e de relatório sobre situações cruciais. Além disso, a administração propôs 24 medidas específicas centradas no fortalecimento da inspecção e de ajuda na prevenção do retorno à pobreza, na estabilização de empregos, na assistência industrial, na implementação de projetos e despesa, assistência social e auxílio às aldeias.

