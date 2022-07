Os três comunicados conjuntos são a verdadeira proteção das relações sino-norte-americanas, comenta mídia chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Desde sua chegada ao poder, o governo Biden enfatizou em várias ocasiões que se deve estabelecer um “guarda-corpo” para as relações com a China. A parte norte-americana está consciente de que é preciso controlar as divergências entre os dois países e manter a estabilidade das relações bilaterais. No entanto, Washington nunca explicou claramente o que é o "guarda-corpo" das relações entre as duas maiores economias do mundo.

O conselheiro de Estado e chanceler chinês, Wang Yi, se encontrou com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, no dia 9 na ilha de Bali. Na ocasião, Wang Yi indicou que os três comunicados conjuntos sino-norte-americanos lançados 50 anos atrás, são o verdadeiro "guarda-corpo" para as relações bilaterais.

Os chefes da diplomacia dos dois países conversaram por mais de cinco horas e trocaram opiniões em várias questões de interesse comum. Wang Yi enfatizou que o relacionamento sino-norte-americano está enfrentando desafios sem precedentes, porque o espírito dos três comunicados conjuntos não foram respeitados. Os documentos de 50 anos atrás definem claramente que independentemente dos sistemas sociais, todos os países devem observar os princípios de respeitar a soberania e a integridade territorial, não invadir uns aos outros, não interferir nos assuntos domésticos de outros, tratar com igualdade, prezar pelos benefícios recíprocos e pela coexistência pacífica. Esta afirmação é um forte guarda-corpo para as relações entre Pequim e Washington.

Nas últimas cinco décadas, a parte chinesa sempre se dedicou a defender este guarda-corpo. No entanto, os EUA não pararam de interferir nos assuntos internos chineses, reprimir a China com a questão de Taiwan, e criar alianças para combater a China. Tais condutas prejudicaram gravemente o “guarda-corpo”.

Atualmente, os dois países devem aplicar seus compromissos para estabilizar as relações bilaterais. A China sempre agiu conforme as diretrizes do presidente Xi Jinping de respeito mútuo, coexistência pacífica e cooperação ganha-ganha para tratar com os assuntos envolvidos com os EUA. No entanto, as promessas do presidente Joe Biden parecem ser todas em vão.

No encontro em Bali, Wang Yi ofereceu quatro listas para a parte norte-americana, sendo elas, a lista sobre os erros políticos, de palavras e ações dos EUA para com a China, a lista sobre os casos de grande atenção da parte chinesa, a lista sobre as leis norte-americanas relacionadas com a China e a lista das cooperações em oito áreas entre os dois países. A parte chinesa espera que Washington possa tratar com sinceridade suas exigências.

