"Os ventos começam a mudar na América Latina", diz José Dirceu

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro José Dirceu, em artigo no Poder360, afirmou que "os ventos começam a mudar" com o avanço de candidatos progressistas na América Latina, que tentam combater a onda de extrema direita. O texto vem na esteira da viagem do ex-presidente Lula para a Argentina, onde ele se reuniu com Cristina Kirchner e Alberto Fernández.

A conjuntura traz algumas lições importantes:

"A 1ª lição é que somos alternativa de governo em toda a América Latina e, mesmo onde fomos derrotados, continuamos na luta e na resistência", escreve.

PUBLICIDADE

"A 2ª lição é que não só somos capazes de vencer eleições, mas também de derrotar golpes de Estado, ainda que a custos elevados e com consequências desastrosas pelas heranças malditas que os governos de direita nos entregam, que depois são limitadoras de nossas ações e políticas de governo e servem de pretexto para a oposição das forças derrotadas", escreve.

"A 3ª lição é que, apesar de derrotada, a direita continua forte --seja no Parlamento, seja na mídia -- e tem condições de desestabilizar os governos populares", escreve.

PUBLICIDADE

"A 4ª lição é que não basta, ainda que isso seja indispensável, formar alianças políticas de centro-esquerda", escreve.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE