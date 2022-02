Otan anuncia novos planos agressivos no Leste Europeu

Apoie o 247

247 - A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) está considerando opções para reforçar sua "dissuasão e defesa", incluindo a criação de novos grupos de combate no Leste Europeu, segundo o secretário-geral do bloco, Jens Stoltenberg.

A França já teria se oferecido para liderar um grupo de combate na Romênia. O secretário-geral afirmou que mais detalhes serão fornecidos dentro de algumas semanas, informa a Sputnik.

Agências noticiosas internacionais destacam também a participação de Bulgária, Eslováquia e Hungria.