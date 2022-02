Otan diz que Rússia enviou cerca de 30.000 soldados e armas modernas para exercício na Bielorrússia

Apoie o 247

247, com Reuters - A Rússia tem transportado cerca de 30.000 soldados e armas modernas para a Bielorrússia nos últimos dias, no que seria o maior destacamento militar de Moscou para o país desde o fim da Guerra Fria, disse o secretário-geral da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, nesta quinta-feira (3).

O deslocamento incluiu forças de operações especiais Speznaz, caças SU-35, mísseis Iskander de dupla capacidade e sistemas de defesa aérea S-400, disse ele aos repórteres em Bruxelas.

"Tudo isso será combinado com o exercício anual das forças nucleares russas", acrescentou ele. O termo capacidade dupla, que Stoltenberg usou para os mísseis Iskander, é usado para descrever armas destinadas à guerra convencional e nuclear.

Ontem (2), os Estados Unidos decidiram mover aproximadamente 3.000 militares para a Romênia, Polônia e Alemanha, em uma ação descrita pelo secretário Dmitry Peskov como evidência da ameaça constante sofrida pela Rússia.

“Os EUA de fato continuam a aumentar a tensão na Europa”, disse ele. Peskov acrescentou que as movimentações são “a melhor prova de que nós, como Rússia, temos uma razão óbvia para estarmos preocupados”.

Moscou continua em consultas com os EUA e a Otan sobre um possível acordo sobre garantias de segurança. No ano passado, o Kremlin divulgou publicamente dois tratados preliminares que havia proposto, que incluíam uma longa lista de garantias de segurança destinadas a aumentar a estabilidade na Europa, como restrições à colocação de mísseis perto da fronteira russa e a retirada das forças da aliança na Europa Oriental para suas posições de 1997. Moscou também exigiu que a Otan ponha fim à expansão para o leste.

