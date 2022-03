Otan é a causa raiz da crise na Ucrânia, avalia antigo subsecretário-geral da ONU

Apoie o 247

ICL

Rádio Internacional da China - Pino Arlacchi, antigo subsecretário-geral das Nações Unidas (ONU) e sociólogo italiano, disse no domingo (26) ao conceder uma entrevista ao jornalista do Grupo de Mídia da China, que a União Soviética obteve a garantia de que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) não se expandiria para o leste.

Contudo, desde então, a OTAN não cumpriu com sua palavra e se expandiu para o leste até a "porta de entrada" da Rússia. E essa é a causa raiz que obriga a Rússia a aplicar as operações militares. A solução fundamental para o problema está nas mãos dos países europeus.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE