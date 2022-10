OTAN: França reforçará presença militar no Leste Europeu, diz ministro

O ministro da Defesa da França afirmou que Paris pretende reforçar sua presença militar no Leste Europeu no âmbito da OTAN devido à intensificação das ações militares na Ucrânia edit

Sputnik - Nesta terça-feira (11), o ministro da Defesa da França, Sebastien Lecornu, afirmou que Paris pretende reforçar sua presença militar no Leste Europeu no âmbito da Organização do Tratado do Atlântico Norte devido à intensificação das ações militares na Ucrânia.

A declaração de Lecornu ocorreu durante uma reunião do Comitê de Relações Exteriores, Defesa e Forças Armadas do Senado francês.

"Em vista da situação no flanco oriental da OTAN devido aos combates que a Rússia está travando na Ucrânia, o presidente da república [francesa Emmanuel Macron] decidiu fortalecer nossa posição defensiva no Leste Europeu enviando uma brigada de veículos blindados e tanques à Romênia", disse.

Lecornu também disse que a França enviará caças Rafale adicionais para a Lituânia e militares para a Estônia. Segundo o ministro, estes planos deverão estar concluídos até ao início de novembro.

Em 30 de junho, o presidente francês, Emmanuel Macron, já havia adiantado que os militares franceses enviariam uma nova brigada à Romênia para fortalecer o flanco oriental da OTAN. À época, os líderes da aliança militar ocidental concordaram com um plano para o aumento significativo de suas forças no Leste Europeu até 2023, em meio à operação militar especial russa na Ucrânia.

A OTAN disse que planejava aumentar o número de forças de alta prontidão na região para mais de 300 mil soldados em um futuro próximo, assim como ampliar a composição dos grupos de combate para o nível de brigada. Além disso, os países da OTAN se comprometeram a aumentar os gastos no setor de defesa.

