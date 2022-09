OTAN realizou exercícios perto do local de vazamentos de Nord Stream em julho, diz diplomata russa

Apoie o 247

ICL

TASS - Países-membros da OTAN realizaram exercícios em julho usando equipamentos de águas profundas perto do local de vazamentos do Nord Stream , disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, em uma entrevista na quinta-feira.

"Em julho, houve exercícios da OTAN com o uso de equipamentos de alto mar na área da ilha de Bornholm", disse ela.

Zakharova também enfatizou que a região estava repleta de infraestrutura da OTAN.

Na terça-feira, a empresa Nord Stream AG informou que três segmentos dos gasodutos offshore Nord Stream 1 e 2 sofreram danos sem precedentes na segunda-feira. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Moscou estava "profundamente preocupada com as notícias" e não descartou que a operação dos oleodutos pudesse ter sido interrompida por um ato de sabotagem. Os sismólogos suecos relataram mais tarde que duas explosões foram registradas ao longo dos oleodutos Nord Stream na segunda-feira.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificou os incidentes como sabotagem, apontando que qualquer "interrupção deliberada da infraestrutura energética europeia é inaceitável e levará à resposta mais forte possível". Na quinta-feira, a Guarda Costeira sueca descobriu outro vazamento de gás dos oleodutos Nord Stream e Nord Stream 2.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.