Otan recua e diz não considerar China como adversária

Apoie o 247

ICL

WASHINGTON, 18 de abril (Sputnik) - A Otan não considera a China como sua adversária e a aliança está pronta para se envolver com Pequim, assim como seus Estados-membros individuais, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, na terça-feira.



"É do interesse de todos nós nos envolvermos com a China e é exatamente isso que a Otan faz. Nós nos envolvemos no nível inicial da equipe. Nós nos envolvemos regularmente com autoridades chinesas", disse Stoltenberg. "Não consideramos a China um adversário".



Stoltenberg fez o comentário durante a 18ª Conferência Anual da Otan sobre Controle de Armas, Desarmamento e Armas de Destruição em Massa em Washington.



O chefe da Otan observou que a principal mensagem durante suas reuniões com autoridades chinesas foi que a aliança e seus Estados-membros estão prontos para se envolver com Pequim.



Stoltenberg disse que é do interesse da China ter limites verificáveis ​​para os arsenais nucleares e, portanto, Pequim também deve estar disposta a se envolver mais no controle de armas, incluindo o estabelecimento de limites para o número de ogivas nucleares.



O atual conceito estratégico da Otan adotado na cúpula do bloco em 2022 em Madri diz que as "ambições e políticas coercitivas" declaradas pela China desafiam os interesses, a segurança e os valores da Otan.



O documento também afirma que a China se esforça para subverter a ordem internacional baseada em regras, inclusive nos domínios espacial, cibernético e marítimo, enquanto a segurança da aliança é alvo das operações híbridas e cibernéticas "maliciosas" de Pequim.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.