Otan rejeita pedido de envio de tropas à Ucrânia

Apoie o 247

ICL

BRUXELAS, 23 de março. /TASS/. A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) não enviará tropas para a Ucrânia, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em entrevista coletiva em Bruxelas, comentando uma proposta da Polônia para a aliança enviar tropas de paz para lá.



"A Otan não faz parte do conflito <...> fornece apoio à Ucrânia, mas não faz parte do conflito", disse ele. "A Otan não enviará as tropas para a Ucrânia."



"É extremamente importante dar apoio à Ucrânia", continuou. "Mas, ao mesmo tempo, também é extremamente importante evitar que esse conflito se torne uma guerra completa entre a Otan e a Rússia".



Além disso, o secretário-geral disse que a Otan continua a descartar a possibilidade de estabelecer uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia porque isso significaria uma guerra com a Rússia. O estabelecimento de uma zona de exclusão aérea significaria que a Otan teria que "estar pronta para abater aviões russos", disse Stoltenberg.



"Afirmamos que não vamos impor uma zona de exclusão aérea porque acreditamos que isso provavelmente desencadeará uma guerra total" entre a Otan e a Rússia, disse ele.



Em 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin anunciou uma operação militar especial em resposta a um pedido de ajuda dos chefes das repúblicas do Donbass. Ele enfatizou que Moscou não tinha planos de ocupar territórios ucranianos. Depois, EUA, UE, Reino Unido e alguns outros países disseram que imporiam sanções a pessoas físicas e jurídicas russas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE