Otan se reúne para definir nova estratégia para a guerra na Ucrânia

247 - Os ministros da Defesa da Otan se reúnem nesta quarta-feira (16) na sede da aliança militar em Bruxelas, em caráter extraordinário, para avaliar quais deverão ser os próximos passos em meio à escalada de violência na guerra. Ucrânia, Finlândia, Suécia, Geórgia, países que não fazem parte da organização, além de representantes da União Europeia também participam do encontro.

Às vésperas da reunião extraordinária, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg afirmou que “ nós – a aliança – devemos rever nossa posição militar” depois da invasão russa na Ucrânia. Na coletiva para a imprensa, Stoltenberg explicou que concretamente isso “deve significar um aumento substancial das tropas na parte oriental da Otan”, com o envio de mais 40 mil soldados.

“A invasão russa na Ucrânia e sua integração militar com Belarus formam uma nova realidade de segurança no continente europeu. E nós devemos rever nossa posição militar diante desta nova realidade”, prosseguiu. Stoltenberg disse estar preocupado com a possibilidade de a Rússia organizar uma operação clandestina, sob bandeira falsa, para usar armas químicas e biológicas na Ucrânia, informa o site da Rádio Internacional da França.



