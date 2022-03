Otan seguirá fornecendo armas para a Ucrânia, diz ministra da defesa da Holanda

Apoie o 247

247 - A despeito da ameaça russa de transformar em “alvos legítimos" os carregamentos de armas ocidentais para a Ucrânia, a Holanda e outros países que integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) seguirão municiando o país. "A Holanda e outros países continuarão a entregar armas à Ucrânia", disse a ministra da Defesa da Holanda, Kajsa Ollongren, ao chegar para uma reunião com os ministros da Defesa da Otan em Bruxelas, de acordo com o UOL. "A Ucrânia tem o direito de se defender, continuaremos a apoiá-la”, completou.

Os ministros da Defesa da OTAN se reúnem em caráter extraordinário nesta quarta-feira (16), 21º dia da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, na sede da aliança militar na Bélgica. O objetivo é discutir os próximos passos da OTAN em meio a escalada do conflito. Países que não fazem parte da organização, como Ucrânia, Finlândia, Suécia, Geórgia, além de representantes da União Europeia também participam do encontro.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, disse, na terça-feira, que poderia desistir de sua tentativa de ingressar na OTAN, uma das principais demandas russas para o fim do conflito. “Hoje, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, disse que não há chance de a Ucrânia se juntar à Otan tão cedo”, ressalta a reportagem.

