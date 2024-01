OTAN tem ao menos 3 anos para se preparar para um conflito com a Rússia, avalia primeira-ministra da Estônia

Apoie o 247

247 - A primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas afirmou que a Otan (Organização do Tratato do Atlântico Norte) tem cerca de três a cinco anos para se preparar para conflito direto com a Rússia. O relato foi publicado no site The New Voice of Ukraine.

"Muito dependerá de quão bem conseguirmos manter nossa unidade em relação à Ucrânia", disse Kallas, acrescentando que Rússia ainda tem força suficiente para fazer pressão militar sobre outras nações principalmente da Europa.

A Estônia é membro da Otan. A premiê do país europeu fez a avaliação em um contexto de conflito entre Rússia e Ucrânia. O governo do presidente russo, Vladimir Putin, é contra a entrada dos ucranianos na organização, liderada pelos Estados Unidos.

🇪🇪🪖 OTAN tem ao menos 3 anos para se preparar para conflito com Rússia, afirma premiê estoniana



Segundo Kaja Kallas, a Estônia acha que a OTAN tem de três a cinco anos para se preparar para um possível confronto direto com a Rússia. pic.twitter.com/jds1z4l3fj January 16, 2024

