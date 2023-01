Apoie o 247

MOSCOU, TASS – Ataques cibernéticos a instituições estatais na região de Kaliningrado e à infraestrutura de energia de Moscou são simulados durante os exercícios da OTAN que o Reino Unido realiza regularmente, disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Oleg Syromolotov, em entrevista à TASS.

"O Reino Unido está sistematicamente visando a Rússia com suas capacidades ofensivas na esfera da informação. Exercícios são realizados regularmente, inclusive sob os auspícios da OTAN, para modelar ataques usando tecnologias de informação e comunicação em instalações vitais de infraestrutura de informação russa. Em particular, ataques em instituições estatais na região de Kaliningrado e no sistema de energia de Moscou são simulados", disse ele.

Comentando os relatórios do The Times sobre as forças nacionais de segurança cibernética do Reino Unido recrutando propositadamente especialistas em TI que falam russo, Syromolotov observou que não há "nada de surpreendente" nessas tentativas.

Além disso, ele afirmou que Londres está promovendo metodicamente a russofobia na Internet para mudar os fatos sobre a política externa da Rússia na esfera da informação ocidental. Syromolotov afirmou ainda que o Reino Unido encoraja fortemente a atividade anti-russa dos hackers ucranianos.

"Recentemente, houve relatos da mídia sobre um ataque cibernético no serviço postal do Reino Unido. Sem esperar pelas descobertas da investigação, os jornalistas do Reino Unido o vincularam à Rússia. Alguns dias depois, Londres e Kiev conversaram sobre o ciberespaço. O Exército de TI do A Ucrânia então fez uma declaração sobre seus planos de atacar o Posto Russo. Claro, é triste testemunhar tal farsa, destinada, segundo seus diretores, a justificar a sabotagem iminente", acrescentou o diplomata.

