Sputnik - Nesta quinta-feira (15), o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, afirmou que a aliança militar está em plena colaboração com a indústria de defesa para reabastecer os estoques de armas, reduzidos devido ao fornecimento de armas à Ucrânia.

Durante um fórum organizado pela revista norte-americana Foreign Policy, Stoltenberg afirmou que esses esforços são realizados de forma estreita com as empresas de defesa. Segundo o secretário-geral, os países da OTAN estão pedindo que a indústria de defesa amplie a produção de armas.

Stoltenberg também afirmou que continua existindo uma necessidade urgente de mais apoio à Ucrânia e é importante garantir que a organização tenha armas o suficiente, além de outros equipamentos, para garantir suas próprias atividades e continuar a fornecer assistência militar a Kiev.

Na semana passada, a ministra da Defesa da Alemanha, Christine Lambrecht, anunciou que Berlim, um dos membros da OTAN que mais fornece armas à Ucrânia, havia atingido seu limite em termos de envio de equipamentos militares para Kiev.

Desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia, a OTAN intensificou o envio de apoio militar a Kiev, enviando armamento cada vez mais sofisticado, incluindo equipamento de artilharia de médio e longo alcance.

Em abril, a Rússia enviou uma nota para a OTAN condenando a assistência militar à Ucrânia. A chancelaria russa alertou que quaisquer carregamentos de armas ao território ucraniano seriam considerados "alvos legítimos" para as forças russas.

