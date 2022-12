Otan usará métodos de Inteligência Artificial contra Rússia na Ucrânia, revela mídia

Apoie o 247

ICL

Sputnik - As forças cibernéticas da OTAN estão monitorando o conflito no território ucraniano para encontrar meios de ajudar Kiev e dificultar as ações da Rússia e outros adversários contra infraestruturas dos países-membros da aliança e de seus aliados.

Segundo a mídia, durante os exercícios na Estônia na última semana, as forças cibernéticas da OTAN usaram novas tecnologias, como adaptações da Inteligência Artificial.

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início de uma operação militar especial para desmilitarização e desnazificação da Ucrânia.

Neste contexto, os EUA e seus aliados da OTAN seguem apoiando incondicionalmente o regime de Kiev, fornecendo armas e bilhões de dólares para manter o conflito.

Por sua vez, Moscou alertou por diversas vezes que o fornecimento de armas ocidentais servirá apenas para prolongar o conflito, e que o transporte de armamentos será alvo legítimo do Exército russo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.