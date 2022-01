Pai diz que Djokovic está sendo 'pisoteado, crucificado e mantido em cativeiro' na Austrália

Apoie o 247

ICL

247 - O pai do tenista campeão mundial Novak Djokovic, Srdjan, criticou fortemente o governo australiano pelas ações contra o filho. Segundo o pai, o número 1 do mundo está sendo "pisoteado" e "crucificado" e a situação é uma agressão ao povo sérvio.

"Novak é a Sérvia e a Sérvia é Novak. Estão pisoteando Novak e, ao mesmo tempo, pisoteando na Sérvia e no povo sérvio", declarou Srdjan. "Eles crucificaram Jesus e agora estão tentando crucificar Novak da mesma forma, forçando ele a ficar de joelhos. Eles levaram todas as suas coisas e sua carteira. Ele é um prisioneiro", afirmou.

O tenista campeão do mundo desembarcou na Austrália na quarta-feira, 5, para disputar o Aberto da Austrália, que começa no dia 17 deste mês. No entanto, ele foi barrado no aeroporto. As autoridades alegam falta de informações em seu visto. Djokovic não apresentou comprovante de vacinação completa contra a Covid-19. O atleta é reconhecidamente contra a imunização.

PUBLICIDADE

Apesar de obter "permissão médica especial" para poder entrar e competir no país, ele não teria conseguido comprovar. O jogador teve de passar a madrugada desta quinta-feira, 6, no aeroporto de Melbourne até ser deslocado a um hotel especial, reservado a refugiados — onde permanecerá até seu caso ser analisado por um juiz federal na segunda-feira, 10.

Além do pai, outros familiares criticaram a decisão das autoridades australianas. “Meu irmão não é um criminoso, é um atleta. Ele não violou nenhum protocolo, tinha documentação igual aos tenistas que entraram no país. Quando chegou à Austrália sofreu um grande ataque diplomático”, disse o irmão do tenista, Djordje.

“Ele foi interrogado por funcionários oficiais da área da fronteira. Durante os primeiros 45 minutos, pôde se comunicar com a família e, em seguida, seu telefone foi retirado e não pudemos entrar em contato com ele por três horas e meia. E aí tomaram a decisão de tirar seu visto e de que não poderia defender o seu título e estabelecer um recorde”, continuou.

PUBLICIDADE

Djokovic é o atual campeão do Aberto da Austrália e, se conquistar o torneio novamente, pode alcançar o seu 21º título de Grand Slam da carreira, um recorde na história do tênis. Atualmente, os maiores campeões são ele, o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, com 20 Grand Slam.

“A última notícia que temos é que o tribunal ordenou às autoridades que não o deportassem até segunda-feira. Imediatamente depois, ele descobriu que eles não permitiriam que ele entrasse na Austrália nos próximos três anos”, disse Djordje.

Já a mãe do tenista, Dijana Djokovic, reclamou do hotel onde o tenista está hospedado, pois “ele está preso, isso não é justo, não é humano”. “A acomodação é horrível. É um pequeno hotel para refugiados, com percevejos. É sujo, a comida é péssima e não dão a oportunidade de se mudar para uma casa que já está alugada", criticou.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: