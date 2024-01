Países árabes querem relações com Israel após o fim da guerra, diz Blinken

O Secretário de Estado ressaltou que, durante as discussões com líderes árabes, ficou acordado que a Cisjordânia e a Faixa de Gaza devem ser unidas sob uma governança palestina edit

247 - O Secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, anunciou em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (8) que países árabes, incluindo a Arábia Saudita e Abu Dhabi, expressaram interesse em normalizar suas relações com Israel após o término do conflito na Faixa de Gaza. Segundo Blinken, os líderes da região veem a possibilidade de transformação nessa abertura diplomática, porém, destacou que isso só será possível com a criação de um Estado palestino.

"Há um claro interesse da região em buscar isso, mas isso exige o fim do conflito na Faixa de Gaza e também claramente exige que haja um caminho prático para um Estado palestino", afirmou Blinken durante sua visita à cidade de Al Ula, após reuniões com líderes árabes, incluindo o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman.

Blinken destacou que o interesse na normalização das relações é real e pode ser transformador. Até o momento, quatro países árabes formalizaram laços com Israel por meio dos Acordos de Abraão: Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Sudão e Marrocos. No entanto, as negociações entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita foram paralisadas com o início do conflito em Gaza, em outubro.

O Secretário de Estado ressaltou que, durante as discussões, ficou acordado que a Cisjordânia e a Faixa de Gaza devem ser unidas sob uma governança palestina. Além disso, enfatizou a necessidade de buscar a normalização dos laços, em vez de alimentar divisões e conflitos na região.

"Para isso acontecer, precisamos ver o estabelecimento de um Estado palestino independente", afirmou Blinken, indicando a importância desse passo na promoção da estabilidade regional.

Blinken, que está em sua quarta viagem pela região desde outubro, expressou seu compromisso em impedir a propagação da guerra na Faixa de Gaza pela região. Ele também destacou que, de acordo com as conversas com líderes israelenses, o governo de Israel busca uma solução diplomática que atenda às suas necessidades.

"Com relação ao Líbano, claramente não é do interesse de ninguém, Israel, Líbano, Hezbollah, ver isso se intensificar e se transformar em um conflito real. Os israelenses foram muito claros conosco de que desejam encontrar uma solução diplomática que proporcione a segurança necessária para que possam retornar para casa", afirmou Blinken, reforçando a importância de uma abordagem diplomática para preservar a estabilidade na região.

(Com informações das agências Reuters e Sputnik)

