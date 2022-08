Países Baixos e Alemanha treinarão militares ucranianos em desminagem, diz ministra

No início deste mês, os Países Baixos aderiram ao programa de treinamento para militares ucranianos no território do Reino Unido edit

Sputnik - Alemanha e Países Baixos estão desenvolvendo um programa conjunto para treinar militares ucranianos em desminagem, anunciou nesta terça-feira (30) a ministra da Defesa holandesa, Kajsa Ollongren.

Diante das discussões sobre a possibilidade de um programa de treinamento militar para combatentes ucranianos conduzido pela União Europeia (UE), Ollongren acenou favoravelmente.

"Os Países Baixos apoiam a proposta da União Europeia de uma missão de treinamento para a Ucrânia. Com a Alemanha, estamos elaborando um programa de treinamento de limpeza do solo", tuitou a ministra.

O chefe das relações exteriores do bloco, Josep Borrell, disse nesta terça-feira (30) que a UE discutiu a criação de uma missão de treinamento do Exército ucraniano muito antes da escalada da crise na Ucrânia.

"Vários Estados-membros terão ideias diferentes, mas essa ideia de missão de treinamento é uma ideia antiga. Estávamos discutindo isso antes mesmo de a guerra começar. Assim, os Estados-membros colocam essa ideia na mesa. Então é o momento de agir, é o momento de tomar decisões", disse Borrell.

A Rússia lançou uma operação militar na Ucrânia em 24 de fevereiro, depois que as repúblicas populares de Donetsk e Lugansk (RPD e RPL) pediram ajuda para se defenderem das forças ucranianas.

Em resposta à operação da Rússia, os países ocidentais lançaram uma ampla campanha de sanções contra Moscou e têm fornecido armas à Ucrânia.

