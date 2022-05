Países caribenhos criticam proposta de administração direta das Ilhas Virgens Britânicas: "domínio colonial"

Apoie o 247

247 - Sete países caribenhos condenaram como "retrógrada" e "domínio colonial" a potencial imposição de Londres de administração direta nas Ilhas Virgens Britânicas. Autoridades no paraíso fiscal sofrem alegações de corrupção, e seu primeiro-ministro, Andrew Fahie, foi preso na semana passada sob as acusações de conspirar para importar cocaína para os Estados Unidos e lavagem de dinheiro.

A ministra britânica do Ministério das Relações Exteriores Amanda Milling foi recebida com protestos de rua na segunda-feira, 2, quando se encontrou com políticos das Ilhas Virgens Britânicas e a sociedade civil para discutir a medida. A proposta foi firmemente contestada por políticos do território, incluindo o primeiro-ministro interino, Natalio Wheatley.

Na terça-feira, 9, a Organização dos Estados do Caribe Oriental (OECS, na sigla em inglês), composta por sete países, emitiu uma mensagem firme contra a medida, dizendo em um comunicado: “é desaconselhável impor o domínio colonial direto e a história de tal imposição no Caribe nunca deu o resultado desejado".



“A OECS concorda com os representantes eleitos do povo das Ilhas Virgens Britânicas que a abolição do parlamento com governo direto de Londres representa um passo retrógrado na evolução do processo democrático que é inconsistente com a proclamação das Nações Unidas de direitos humanos para ser livre de administração colonial", disse.



“A responsabilidade histórica de fortalecer a governança nas Ilhas Virgens Britânicas deve recair sobre os ombros dos representantes eleitos e do próprio povo das Ilhas Virgens Britânicas. Isso, em última análise, será a garantia de boa governança e responsabilidade plena e transparente", disse.



“A declaração da ONU sobre a concessão de independência a países e povos coloniais -- resolução 1514 de 1960 -- é um compromisso internacional ao qual a própria Grã-Bretanha está vinculada”, disse.

Fahie e Oleanvine Maynard, diretor-gerente da autoridade portuária das Ilhas Virgens Britânicas, foram presos em um aeroporto de Miami depois de serem convidados por agentes disfarçados para ver um carregamento de US$ 700.000 em dinheiro que os funcionários das Ilhas Virgens Britânicas esperavam receber por sua participação no suposto complô, de acordo com os documentos do tribunal.

Fahie, que está detido em uma prisão de Miami aguardando uma audiência de fiança, exigiu sua libertação imediata com base no fato de que, como primeiro-ministro, ele pode reivindicar imunidade diplomática para prisão e detenção. (Com informações do jornal The Guardian).

