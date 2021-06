Países da África Ocidental adotam novo plano para implementar moeda única

A ideia de implementar uma moeda única na região foi suspensa em diversas ocasiões no passado. O eco deve ser lançado oficialmente em 2027 edit

247 - Um grupo de 15 países que integram a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental adotaram um novo plano para a implementação de uma moeda única, o eco, de acordo com o presidente costa-marfinense da comunidade, Jean-Claude Kassi Brou.

“Devido ao choque da pandemia, os chefes de Estado decidiram suspender a implementação do pacto de convergência em 2020–2021”, disse Brou a jornalistas após a cúpula de líderes em Gana. “Temos um novo roteiro e um novo pacto de convergência que abrangerá o período entre 2022 e 2026, sendo 2027 o lançamento do eco.”

O plano para a implementação do eco foi suspenso em diversas ocasiões devido a problemas econômicos e de estabilidade política dos países da região. (Com informações do Russia Today).

