Países da Otan têm 'acordo informal' de não fornecer certos armamentos à Ucrânia, diz mídia alemã

247 com Sputnik - Entre os países da Otan existem acordos informais de recusa de fornecimento à Ucrânia de certos sistemas de armas. A Aliança Atlântica considera que deve ser minimizado o risco de confronto militar direto com a Rússia, informa a agência alemã DPA, citando fontes.

De acordo com o veículo de imprensa alemão, a Otan tem receio de que a Rússia possa considerar as entregas de tanques e aeronaves militares como "entrada na guerra" e, em consequência, tomar "medidas militares de retaliação" .

O governante partido Socialdemocrata da Alemanha (SPD) disse à DPA que o país estava ciente do acordo dos Estados-membros da Otan. O representante do bloco militar disse que todas as decisões sobre os fornecimentos de armas são um assunto privado dos países da aliança.

De acordo com diplomatas europeus que falaram com o jornal na condição de anonimato, eles tinham acordos informais em razão do receio de que poderiam não receber "apoio total" dos parceiros da Otan em caso de possível ataque. Foi por esta razão que a Polônia não forneceu a Kiev caças MiG-29 de produção soviética, segundo DPA.

No final de abril, artistas, intelectuais e políticos alemães afirmaram em carta aberta que o fornecimento de armas para Kiev apenas prolonga o sofrimento dos ucranianos e põe o mundo sob o risco de uma terceira guerra mundial.

